PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場 行政人員版 2023/05/26 分享： 分享： 昨舉行的PlayStation Showcase發布會，SONY展示了可通過Remote Play遙距遊玩PS5遊戲的串流掌機裝置Project Q，以及PlayStation首款官方無綫耳塞式耳機 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻 今日 上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻 CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略 2023/05/25 CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略 誇大5G網速 3韓電訊商罰2億 2023/05/25 誇大5G網速 3韓電訊商罰2億 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 2023/05/24 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 2023/05/24 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 科技行業 電玩手遊 軟件 商業 產品 遊戲 串流 Sony 耳機 藍牙