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上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻

行政人員版 2023/05/26

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詐騙App出現已非新鮮事，據美國科技網站Ars Technica報道，有一款Android App在Google Play上架潛伏近1年，才嵌入惡意代碼並開始秘密記錄用戶信息。

專門錄製屏幕、影片及遊戲

...

欄名 : 科技新知

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