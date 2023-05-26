上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻 行政人員版 2023/05/26 分享： 分享： 詐騙App出現已非新鮮事，據美國科技網站Ars Technica報道，有一款Android App在Google Play上架潛伏近1年，才嵌入惡意代碼並開始秘密記錄用戶信息。 專門錄製屏幕、影片及遊戲 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場 今日 PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場 CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略 2023/05/25 CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略 誇大5G網速 3韓電訊商罰2億 2023/05/25 誇大5G網速 3韓電訊商罰2億 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 2023/05/24 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 2023/05/24 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 手機Apps Android 科技行業 軟件 Google Play