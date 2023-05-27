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香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠

副刊版 2023/05/27

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位於東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店為慶祝開業一周年，推出震撼Staycation優惠，以6折價錢入住雙人豪華客房，套票已包1枝Louis Roederer香檳、小吃及雙人早餐，並可使用行政酒廊設施，另外

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欄名 : 旅事通

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