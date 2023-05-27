香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠 副刊版 2023/05/27 分享： 分享： 位於東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店為慶祝開業一周年，推出震撼Staycation優惠，以6折價錢入住雙人豪華客房，套票已包1枝Louis Roederer香檳、小吃及雙人早餐，並可使用行政酒廊設施，另外 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 2023/05/17 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 2023/05/16 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 2023/05/15 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 2023/05/13 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 2023/05/10 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選