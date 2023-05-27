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台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰

副刊版 2023/05/27

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台灣創意甜品版手搖飲品牌「料杯杯」首度登陸香港，剛於沙田新城市廣場開幕。店家是台式手工甜品專賣店鮮芋仙的姊妹店，主打咀嚼系豐富滿料杯，每杯都有3種以上的配料。最特別是有多款坊間少見配料，例如是台灣直送

...

欄名 : 新鮮熱辣

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