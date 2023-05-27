台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰 副刊版 2023/05/27 分享： 分享： 台灣創意甜品版手搖飲品牌「料杯杯」首度登陸香港，剛於沙田新城市廣場開幕。店家是台式手工甜品專賣店鮮芋仙的姊妹店，主打咀嚼系豐富滿料杯，每杯都有3種以上的配料。最特別是有多款坊間少見配料，例如是台灣直送 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能 2023/05/26 體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能 康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊 2023/05/24 康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊 東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品 2023/05/23 東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品 維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便 2023/05/22 維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便 權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理 2023/05/20 權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理 香港 品牌 台灣 餐廳 沙田 甜品 飲品 雪糕