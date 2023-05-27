3層面着手 全面推動產業升級轉型

國務院港澳辦主任夏寶龍上月訪港，展開一連6天的考察行程，他提出了對香港的「6個相信」，包括「相信香港是孕育機遇和財富的熱土和天堂」，令筆者印象深刻、深有同感。

筆者認為，未來5至10年是香港發展的關鍵期，特區政府必須繼續多管齊下，為香港營造更良好、更優質的營商環境，同時更好地整合政策資源，以及各項支援企業發展的資助計劃，並着力支持各行各業全面應用、結合創科，主動出擊為不同行業化解發展樽頸，從而全面帶動香港產業升級轉型和多元發展，助力國家高質量經濟發展。

冀政府主動 購本地研發產品

在創新科技方面，國家主席習近平在中共二十大報告強調，要加快實現科技自立自強。最近，筆者與紡織及製衣界和立法會考察團，分別到大灣區考察，均親身見證國家超前的創科發展，其尖端創科基建已發展得很成熟，並已從研發層面成功轉化，落地至不同產業，包括紡織服裝業。

促進科研成果商品化，是提升科技創新能力的關鍵，期望特區政府在推動「新型工業化」的進程中，能夠強化協助科研轉化的措施，讓更多科研成果在市場上更廣泛應用。

就此，筆者有3點建議，第一，特區政府作為最大的服務和產品潛在買家，期望當局能優化內部採購政策，主動採購本地生產、設計或研發的產品，包括增加採購本港設計、研發和生產的服飾或功能性衣服，作為部門或非官方機構的制服，例如醫管局、港鐵、機管局等半官方機構。筆者亦希望政府能積極鼓勵和推動不同部門、公共機構和組織效法，形成一種採購本地產品、服務的文化、風氣和思維，更主動與本地公司探討合作機會，例如在產品推出市場前試用產品，或小批量採購試用產品。

加強灣區合作 優化資助計劃

第二，創新科技署轄下的5所研發中心和科研機構極具基礎科研能力，期望特區政府推動半官方機構加強與大灣區內地城市的合作交流，例如協助他們在大灣區設立據點，讓研發中心能夠更好地運用內地在生產、人才、物料等資源和優勢，加強科研成果轉化的效率。

第三，期望特區政府持續檢視和優化相關資助計劃，協助企業、尤其中小企結合創科升級轉型。

在產業發展方面，以紡織及製衣業為例，雖然業界生產大部分已不在香港進行，但行業在全球供應鏈仍然佔據一定領導地位，例如內衣業、毛衫業等。而且，傳統產業衍生的生產性服務業，仍然是香港重要的經濟支柱，根據香港工業總會的《香港製造：香港工業啟新章》研究報告，香港的生產性服務業佔本地生產總值高達42.2%，加上時裝業也是香港文化軟實力的泉源，筆者深信，透過加強推動時裝業與電視、電影等流行文化跨界融合，可大大促進「中外文化藝術交流中心」建設，絕對是香港的戰略產業之一。

新興+傳統產業 雙軌制定藍圖

因此，特區政府需要為新興產業制定發展藍圖，但同時對於紡織業等傳統優勢產業，既然已具備堅實的基礎和實力，筆者期望特區政府能「雙軌並行」，為新興產業謀劃發展方向同時，亦與傳統優勢產業攜手，為整體工業及不同行業制定發展藍圖，這做法既可協助傳統產業升級轉型，以及鞏固全球供應鏈的領導地位，又可帶動香港多元產業發展，一舉三得。

在金融發展方面，期望特區政府進一步強化孕育和孵化初創企業的措施和能力，當中活化創業板（Growth Enterprise Market，GEM）是絕對可行的做法。筆者支持港交所透過活化、優化或另開新板，並研究簡化上市程序、處理時間及相關費用，為具潛力的初創企業在登上主板前，提供融資平台，完善香港創科生態圈。

據特區政府指出，將在今年就活化GEM提出具體建議，並諮詢市場，筆者期待當局能盡快推展有關工作，並交代最新進度。

過去數年，香港在中央的堅實支持下，成功開創「由治及興」的新征程，國家「十四五」規劃賦予香港「8大中心」的定位，大灣區建設、國內國際雙循環、「一帶一路」建設等，也為香港迎來龐大機遇。筆者深信，香港只要發揮好、把握好國家給予的發展機遇，本港的經濟及產業發展必定能踏上新台階。

▲ 作者期望，政府為新興產業謀劃發展方向同時，亦與紡織業等傳統優勢產業攜手，為整體工業及不同行業制定發展藍圖。（資料圖片）