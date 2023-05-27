長者生涯規劃 安度晚年減紛爭

社會大眾一般着重年輕人的生涯規劃，協助他們為自己的人生預早設定目標，規劃學業、事業及其他重要事情，令人生過得豐盛；其實，對於已經踏入人生後期階段的長者來說，生涯規劃亦同樣重要。

長者生涯規劃是指，長者為生命的後期作出有意識的決定和準備，主要目的是鼓勵長者採取積極主動的步驟，預先制定一個全面計劃，將自己的願望向其他人溝通，希望獲得了解和尊重，令自己擁有所需的資源，並減少對未來的擔憂和壓力；即使隨着年齡的增長，仍然能夠按自己的意願，保持獨立性和生活質素，維持尊嚴地完成人生，更能避免家庭成員之間，在各方面的決策或資產分配持不同意見而產生糾紛。

整合6大部分 從容面對死亡

雖然長者生涯規劃是按個人的需要而設計，但是一般的生涯規劃，也由數個部分組合而成：

（1）目標規劃：審視人生未完成的目標，並為自己的晚年訂下目標；

（2）健康規劃：參與有益身心的活動，了解醫療和長期護理的選擇，為將來可能出現的健康問題做好準備，並設立持久授權書，在有需要時開始預設照顧計劃及訂立預設醫療指示；

（3）社交規劃：維持舊有興趣或建立新的興趣，建立和維持與其他人及社會的聯繫；

（4）財務規劃：計算收入來源和數目，估計未來的支出，管理債務，計劃退休儲蓄和投資方案，評估風險和承受能力，制定財務預算；

（5）遺產規劃：訂立或更新遺囑，建立信託；

（6）臨終規劃：選擇離世的地方，考慮器官和遺體捐贈，安排生前告別禮，規劃喪禮和殯葬等事宜。

一般的長者或許有為個別項目進行規劃，但是長者為自己進行完整的生涯規劃並不常見，目前社會上亦沒有整合的服務提供者協助他們。

在中國人的社會，長者一般持有老來從子的信念，沒有想過為自己規劃，也沒有意識到生涯規劃的重要性。生涯規劃涉及法律、財務和醫療護理多方面的考慮，面對這些複雜的事情，長者一般不知道從何入手，也不知道可以採取哪些步驟，以規劃自己的未來；生涯規劃的某些部分涉及較高成本，例如訂立遺囑或購買長期保險，有些長者可能缺乏財力，或不捨得支付這些費用；如果家庭成員過去或經常有爭執，或者不支持長者的意願，這些事情可能導致長者不敢規劃未來，以及難於作出決定；加上中國人普遍對死亡這類話題比較含蓄，存在忌諱，避免思考死亡，也不想與他人討論，即使年長父母主動提出與死亡相關的話題，子女也會回應：「你會長命百歲的，不用現在去討論！」

專業人士指導 簡化技術流程

社會可以通過多個層面，支援長者進行生涯規劃。在知識和態度層面，建議提供教育和提高大眾對長者生涯規劃的認識，幫助長者了解其好處，並採取行動。財務規劃師、律師、遺產代理人和醫護人員等專業人士，可以提供專業知識和指導，協助長者對他們的未來，作出合適的決定。

在技術層面，建議簡化生涯規劃過程，提供指南或行動清單，幫助長者駕馭流程，亦鼓勵和支持家庭成員參與長者的生涯規劃過程，確保他們了解家中長者的意願。若然政府設立生涯規劃的免費諮詢服務，相信能夠為長者提供更全面的協助。

在香港推動長者生涯規劃，還有漫長的道路，相信藉着採取以上措施，可以讓長者好好規劃他們的未來踏出第一步。

▲ 在中國人的社會，長者一般持有老來從子的信念，沒有想過為自己規劃，也沒有意識到生涯規劃的重要性。（資料圖片）