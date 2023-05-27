便民科技應用 港府須引導驅動

一個月前去深圳開會，到了落馬洲口岸，才發現忘記拿香港身份證，怎麼辦？打道回府取身份證？別慌，我用手機一查，發現入境事務處提供了「非觸式e道」的應用程式工具，經由身份驗證註冊，即可於程式獲得身份識別二維碼，掃碼過閘機，面部識別後即完成通關手續，真是太好了。

應用程式幾分鐘搞定，來到關口，果然看到不少閘機的頂部屏幕，顯示有「非觸式e道」字樣，二話不說，掃碼過關，旁邊的人看到我拿着手機晃一晃就過了閘機，還以為我是甚麼特殊身份人士呢！

非觸式e道 通關毋須身份證

從技術角度說，過關識別的並非是塑料卡片，而是身份信息，不論用甚麼方法，只要閘機獲取到身份信息，並通過面部或指紋識別對應，過關者的身份即可確認，放行通關；過去的身份證，被現在的手機替代，而手機也必然將會被嵌入人體的芯片取代，只要用過一次，你就再也不想掏出錢包取出卡片了，這就是科技進步的必然。

我特地查了一下，入境處自2021年12月1日推出這項服務，一年半以來，不知道入境處的統計，有多少香港居民註冊了這個應用程式，每日又有多少人通過程式掃碼通關。以我近期數次往來深圳過關時的觀察，幾乎除了我自己，還沒有看到第二個人使用手機程式過關。

此前我曾撰文分享，在電子政務系統方面，特區政府還是作出了大量投入和研發的，以我個人為例，早已申請個人「稅務易」帳戶和「智方便」帳戶，每年作為董事進行公司周年申報、填寫僱主報稅表、以個人身份進行稅務申報、續領車輛牌照、續領駕駛執照等，都會使用電子系統進行操作，數分鐘搞定，只要用過一次，就會知道有多爽快了。

易通行更便利 安裝率達8成

社會的進步，尤其是科技進步，不能單靠市場和用戶的自發自覺，政府的引導和驅動也非常重要，而最典型的例子，就是我期待了多年的「易通行」。眾所周知，「快易通」（Autotoll）在香港已存在很久，但靠一家壟斷經營、不思進取的公司，以及車輛使用者的自覺申請，多年來安裝率仍然不高；等待多年，特區政府終於出手推出「易通行」，全部政府隧道不停車過機，目前安裝率已達80%以上，隨着青沙管制區隧道首先使用、5月底獅子山隧道使用，今年內所有政府隧道都有望開通。

只要安裝「易通行」標籤，並開通應用程式及帳戶充值或自動付款，作為司機的體驗，比「快易通」更好用；如果你是強硬反對派，沒關係，你可以不嫌麻煩，按付款通知不停地付款即可，只要你不擋着後面的車，麻煩就都是你自己的，影響不到別人。科技的應用，終於讓所有的車都跑起來了！

政府施政，不能甚麼事情都要考慮所有人的意見，利益的平衡有時是反社會進步的。兩個世紀前，保守的中國被工業革命狠狠地打了一巴掌；若今天的香港再不發展科技應用，老百姓也將陷入服務業勞動力密集型低價值的陷阱，無法自拔。

寫完這篇文章，我就準備去取消「快易通」，研究了一下，發現只有一種方法，就是打印填表並帶着感應盒子，送去唯一在觀塘的服務處。這樣的服務，還是早點取消好！

▲ 入境事務處提供「非觸式e道」，經由身份驗證註冊，即可於程式獲得身份識別二維碼，掃碼過閘機，面部識別後即完成通關手續。（資料圖片）