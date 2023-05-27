樓市進入拉鋸期 還待利好消息推升 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 本周公布的樓價指數CCL連升3周累升1.71%，但與此同時過去數周二手成交量持續下跌，正好反映樓價在抽高後，買家開始卻步，令買賣雙方陷入拉鋸狀況。 本周CCL按周升0.68%，連升3周共1.71%，指數 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 市場情緒趨向保守 預告樓價反覆回軟 2023/05/20 市場情緒趨向保守 預告樓價反覆回軟 加息窒礙入市意慾 樓市復甦步伐受阻 2023/05/13 加息窒礙入市意慾 樓市復甦步伐受阻 一手搶客兼再加息 二手樓價短期受壓 2023/05/06 一手搶客兼再加息 二手樓價短期受壓 未來數年私樓新供應充裕 新盤開價克制 料二手續受壓 2023/04/29 未來數年私樓新供應充裕 新盤開價克制 料二手續受壓 新盤掀減價風 二手市場捱打 2023/04/22 新盤掀減價風 二手市場捱打 CCL 加息 御金‧國峯 銀主盤 銀行