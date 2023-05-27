樓市進入拉鋸期 還待利好消息推升

本周公布的樓價指數CCL連升3周累升1.71%，但與此同時過去數周二手成交量持續下跌，正好反映樓價在抽高後，買家開始卻步，令買賣雙方陷入拉鋸狀況。

本周CCL按周升0.68%，連升3周共1.71%，指數

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