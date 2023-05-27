一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧

【獨領風騷】雖然近期樓市氣氛不穩，二手亦出現減價、蝕讓個案，但新盤銷情依然不俗，多個項目亦可「一Q清袋」，而樓價低於$1,000萬、可承造最高九成按揭的單位，備受市場熱捧，由於新界西北區項目，其樓價均

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