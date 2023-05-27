一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 【獨領風騷】雖然近期樓市氣氛不穩，二手亦出現減價、蝕讓個案，但新盤銷情依然不俗，多個項目亦可「一Q清袋」，而樓價低於$1,000萬、可承造最高九成按揭的單位，備受市場熱捧，由於新界西北區項目，其樓價均 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 今日 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 你可能感興趣 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 01:00 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 01:00 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 01:00 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 最新專欄文章 更多 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙 今日 柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 今日 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 豪宅 滙都