40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 隨着同系NOVO LAND 1A及1B期快將入伙，並陸續向買家發收樓通知書，而發展商於周四（25日）開放項目會所NOVO Resorts予傳媒參觀，園林住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬平方呎 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 今日 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 今日 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 你可能感興趣 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 01:00 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 今日 01:00 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 01:00 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 最新專欄文章 更多 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙 今日 柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 今日 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 綠色生活