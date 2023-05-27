滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場

洪水橋作為北部都會區中，重點拓展的區域，近年接連有全新盤登場，當中包括位於區內洪安里的新盤滙都，該盤共分2期發展，合共提供1,025伙，為近年區內少有的大型項目，其第一期可望最快季內登場，售價將參考同

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