  • 27°C
香港時間 : 2023527日 (週六) 02:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場

置業家居 2023/05/27

分享：

分享：

洪水橋作為北部都會區中，重點拓展的區域，近年接連有全新盤登場，當中包括位於區內洪安里的新盤滙都，該盤共分2期發展，合共提供1,025伙，為近年區內少有的大型項目，其第一期可望最快季內登場，售價將參考同

...

欄名 : 封面故事

相關文章

新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光
今日
新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光
一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧
今日
一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧
Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房
今日
Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房
40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區
今日
40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區
管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售
今日
管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售

你可能感興趣

新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光
今日 01:00
新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光
一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧
今日 01:00
一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧
Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房
今日 01:00
Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房

最新專欄文章 更多

新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光
今日
新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光
柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙
今日
柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙
管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售
今日
管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售
40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區
今日
40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區
Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房
今日
Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房
豪宅 滙都

上一篇文章

40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區

下一篇文章

管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？