管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 除洪水橋外，屯門掃管笏一帶同樣為近年的新樓供應重鎮，最新項目為路勁發展的管翠路項目，提供693伙，備有分層戶及洋房，現時正待批預售樓花同意書，將於第二季登場。 管翠路項目屬掃管笏一帶最新供應，早前已申請 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 今日 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 你可能感興趣 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 01:00 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 今日 01:00 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 01:00 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 最新專欄文章 更多 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙 今日 柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 豪宅 滙都