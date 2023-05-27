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管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售

置業家居 2023/05/27

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除洪水橋外，屯門掃管笏一帶同樣為近年的新樓供應重鎮，最新項目為路勁發展的管翠路項目，提供693伙，備有分層戶及洋房，現時正待批預售樓花同意書，將於第二季登場。

管翠路項目屬掃管笏一帶最新供應，早前已申請

...

欄名 : 封面故事

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