柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 元朗錦上路站柏瓏III，早前已獲批預售樓花同意書，亦可望在短期內登場。由於該盤比鄰鐵路站口，對外交通便捷，將成為新界西北區重點項目，備受區內外買家注意。 由信置、嘉華及中國海外合作的柏瓏，細分3期發展， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 今日 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 你可能感興趣 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 01:00 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 今日 01:00 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 01:00 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 最新專欄文章 更多 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 今日 新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 今日 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 豪宅 滙都