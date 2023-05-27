柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙

元朗錦上路站柏瓏III，早前已獲批預售樓花同意書，亦可望在短期內登場。由於該盤比鄰鐵路站口，對外交通便捷，將成為新界西北區重點項目，備受區內外買家注意。

由信置、嘉華及中國海外合作的柏瓏，細分3期發展，

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