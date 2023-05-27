新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 雖然近期樓市走勢反覆，但對一手市況未有太大影響，而新界西北區再成新盤市場焦點，短期內將有兩大項目登場，其中屯門NOVO LAND 2A期再度趁勢出擊，最快下周開價搶攻；至於元朗洪水橋滙都I，亦準備就緒 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 今日 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 今日 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 你可能感興趣 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 今日 01:00 一手銷情依然暢旺 千萬以下項目受熱捧 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 01:00 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 01:00 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 最新專欄文章 更多 柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙 今日 柏瓏III鄰近港鐵站 涉680伙 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 今日 管翠路項目分層洋房兼備 冀本季推售 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 今日 滙都第1期提供623伙 主打2房 最快季內登場 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 今日 40萬呎會所提供88項設施 特設6大水上樂園池區 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 今日 Arreso第3座18樓A1室 692平方呎 3房連套房 豪宅 一手市場