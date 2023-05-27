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新界西北再有新盤登場 屯門NOVO LAND 2A期乘勢搶灘 料下周開價 示位及會所率先曝光

置業家居 2023/05/27

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雖然近期樓市走勢反覆，但對一手市況未有太大影響，而新界西北區再成新盤市場焦點，短期內將有兩大項目登場，其中屯門NOVO LAND 2A期再度趁勢出擊，最快下周開價搶攻；至於元朗洪水橋滙都I，亦準備就緒

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