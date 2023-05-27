The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所

港鐵元朗站上蓋新盤The YOHO Hub第B期，已於本月初開始入伙，截至本月22日（周一）暫錄22宗租務成交，平均呎租約$38.3，較周邊屋苑高逾一成。屋苑目前有約70伙放租，1房戶叫租由$1.38

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