The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 港鐵元朗站上蓋新盤The YOHO Hub第B期，已於本月初開始入伙，截至本月22日（周一）暫錄22宗租務成交，平均呎租約$38.3，較周邊屋苑高逾一成。屋苑目前有約70伙放租，1房戶叫租由$1.38 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 今日 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 今日 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 The YOHO Hub第B期開揚景3房 今日 The YOHO Hub第B期開揚景3房 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 2023/05/20 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 2023/05/20 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 The YOHO Hub B 物業出租 驗樓