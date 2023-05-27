The YOHO Hub第B期開揚景3房 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 單位：1座中低層C室 實用面積：536平方呎 間隔：3房雙廁連露台 叫租：$25,000（呎租：$46.6） 單位提供：美聯物業 （66255666） ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 攝影：梁鑑章、湯致遠、陳國峰 作者 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 今日 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 今日 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所 今日 The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 2023/05/20 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 2023/05/20 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 The YOHO Hub B 物業出租 驗樓