12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 本刊記者早前隨工程監督師陳智康（康Sir）一同驗收The YOHO Hub B期的1座中層H室，一個實用面積530平方呎的3房連露台單位，單位採用開放式廚房，景觀望內園。 康Sir發現浴室的手機無綫充電 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 今日 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 The YOHO Hub第B期開揚景3房 今日 The YOHO Hub第B期開揚景3房 The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所 今日 The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 2023/05/20 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 2023/05/20 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 The YOHO Hub B 物業出租 驗樓