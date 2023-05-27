「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： The YOHO Hub自設雙住客會所，分別名為「Club Vis」及「Club Vim」，總面積約4萬平方呎，備有多元化的室內外設施。當中已經啟用的「Club Vis」除設有50米戶外泳池，以及可容 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 今日 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 The YOHO Hub第B期開揚景3房 今日 The YOHO Hub第B期開揚景3房 The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所 今日 The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 2023/05/20 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 2023/05/20 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 The YOHO Hub B 物業出租 驗樓