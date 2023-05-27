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「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有

置業家居 2023/05/27

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The YOHO Hub自設雙住客會所，分別名為「Club Vis」及「Club Vim」，總面積約4萬平方呎，備有多元化的室內外設施。當中已經啟用的「Club Vis」除設有50米戶外泳池，以及可容

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欄名 : 樓市熱話

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