港人研發按摩槍 窺準市場缺口 1年回本 銷售點遍布30國 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 隨着人們對健康和運動的重視以及生活壓力的增加，愈來愈多人正在尋找有效的方式來放鬆肌肉、緩解疲勞和紓緩壓力，而家用按摩槍正好滿足了大眾的需求。ELEEELS是香港自家研發的專業按摩槍品牌，深受全球各地人 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 避開現有競爭 發揮獨有優勢 今日 避開現有競爭 發揮獨有優勢 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 2023/05/06 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 2023/05/06 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 2023/04/29 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化 2023/04/22 領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化 創業