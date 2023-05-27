避開現有競爭 發揮獨有優勢 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 【創業貼士】對於創業成功的看法，Felix分享道，首先要平時留意身邊事物的變化，留意不同行業經營的情況、優勢、難處，尋找行業的缺口，開發更新的概念或新科技，有利於避開現有的競爭，發揮自己獨特的優勢。 對 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 港人研發按摩槍 窺準市場缺口 1年回本 銷售點遍布30國 今日 港人研發按摩槍 窺準市場缺口 1年回本 銷售點遍布30國 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 2023/05/06 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 2023/05/06 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 2023/04/29 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化 2023/04/22 領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化 創業 大灣區