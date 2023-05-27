避開現有競爭 發揮獨有優勢

【創業貼士】對於創業成功的看法，Felix分享道，首先要平時留意身邊事物的變化，留意不同行業經營的情況、優勢、難處，尋找行業的缺口，開發更新的概念或新科技，有利於避開現有的競爭，發揮自己獨特的優勢。

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