CCL按周升0.68% 料樓價短暫回穩 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）本周報167.91點（根據5月15日至21日簽訂的正式買賣合約，5月1日至7日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升0.68%，並連升3周。 本周4區樓全綫上揚，升幅最多為港島區，最 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL最新報166.77點 兩連升 按周漲0.54% 2023/05/20 CCL最新報166.77點 兩連升 按周漲0.54% CCL結束三連跌 按周反彈0.48% 2023/05/13 CCL結束三連跌 按周反彈0.48% CCL按周再跌1.3% 創8星期新低 2023/05/06 CCL按周再跌1.3% 創8星期新低 CCL連挫兩星期 按周跌0.62% 報167.25點 2023/04/29 CCL連挫兩星期 按周跌0.62% 報167.25點 CCL按周跌0.07% 短期樓價料窄幅爭持 2023/04/22 CCL按周跌0.07% 短期樓價料窄幅爭持 CCL 銀行