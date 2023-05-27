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CCL按周升0.68% 料樓價短暫回穩

置業家居 2023/05/27

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中原城市領先指數（CCL）本周報167.91點（根據5月15日至21日簽訂的正式買賣合約，5月1日至7日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升0.68%，並連升3周。

本周4區樓全綫上揚，升幅最多為港島區，最

...

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