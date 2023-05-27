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伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高

置業家居 2023/05/27

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英國伯明翰（Birmingham）近年商業發展蓬勃，生活配套亦不俗，吸引不少港人移居該市。伯明翰最新有樓花項目Gunsmith House在港推售，設有85伙1房至2房單位，當中2房戶售價約$283萬

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欄名 : 海外置業

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