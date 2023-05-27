伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高 置業家居 2023/05/27 分享： 分享： 英國伯明翰（Birmingham）近年商業發展蓬勃，生活配套亦不俗，吸引不少港人移居該市。伯明翰最新有樓花項目Gunsmith House在港推售，設有85伙1房至2房單位，當中2房戶售價約$283萬 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡The Reserve Residences鄰近自然保護區 飽覽翠綠景致 2023/05/20 新加坡The Reserve Residences鄰近自然保護區 飽覽翠綠景致 倫敦Wembley Park Gardens綠色生活概念設計 1房入場費$370萬起 2023/05/13 倫敦Wembley Park Gardens綠色生活概念設計 1房入場費$370萬起 溫哥華The Havies $580萬住獨立屋 送2年包租保證 2023/05/06 溫哥華The Havies $580萬住獨立屋 送2年包租保證 倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風 2023/04/29 倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風 倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住 2023/04/22 倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住 英國 伯明翰 海外物業 中原地產 英鎊