澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品 副刊版 2023/05/29 分享： 分享： 沉浸式體驗teamLab，疑幻疑真的光影展覽向來大受歡迎。佔地5,000平方米的澳門威尼斯人「澳門teamLab超自然空間」，將於6月1日起推出3組全新作品，又可以再去打卡。 其中新作品「EN TEA ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠 2023/05/27 香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 2023/05/17 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 2023/05/16 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 2023/05/15 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 2023/05/13 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 展覽 澳門 teamLab