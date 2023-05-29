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澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品

副刊版 2023/05/29

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沉浸式體驗teamLab，疑幻疑真的光影展覽向來大受歡迎。佔地5,000平方米的澳門威尼斯人「澳門teamLab超自然空間」，將於6月1日起推出3組全新作品，又可以再去打卡。

其中新作品「EN TEA

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欄名 : 旅事通

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