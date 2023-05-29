不知道原來杜可風不吃肉，之前還約好在一家烤肉店吃飯。他因身體健康原因，早已不喝酒這個卻早知，當然也就不復回到當年在中環酒吧喝喝喝的晚上。原來他搬到上海也有一年多，住在梧桐樹區的老街角，周邊有些酒吧咖啡座，常常有人拍到他的蹤影，因為這個一身波希米亞風的老頭相當易認。

但問題是，現在年輕人，怎會都知道他啊？講起王家衛的電影，都十幾二十年前有多。連和他現在相處的女子，都說年輕時看王家衛的片，都不知就是旁邊這人掌鏡。

問他現在還會拍攝嗎？說有些項目因疫情關係停了，如今開始了一些新的拼貼創作，又剛搞展覽及出了本散文加影集《漆中之黑》。上海其實頗適合他，因他愛走路，來來去去不出自己家的周邊。對一個年過七十、生活在中國的老外而言，最大的不適應，則是下下都要用智能手機掃碼。外國人有時在填一些綫上登記時，確是沒那麼方便。好不容易搞好個支付寶，才叫做可暢通無阻。

王家衛也是間或在上海繼續拍他的《繁花》電視劇，不過二人都沒有約起來。反而是發現，年輕時最早在台北混熟的一班文藝界，如賴聲川等，時而會在上海碰見。

想來他也算是看遍幾個華語區娛樂文化圈黃金時期，最早在台北，誤打盲撞，成了新電影的攝影旗手，之後九十年代在香港遇上王家衛、張叔平無敵組合，之後拍國際化西片，早十幾年進駐北京，最近落腳上海，一如他年輕時當水手般像候鳥。飯局下來沒酒可能不易開竅，只有談到用菲林拍攝的經歷與危險依然眉飛色舞。雖沒有喝酒，可一直艱辛地講普通話，夾些少英文與廣東話，確是有些錯亂。