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素食蛋白質要選擇得當

副刊版 2023/05/29

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「常聽說食素會健康點，我媽媽也奉行素食，我應該跟隨她嗎？」正在減磅的戰友Esther問。

「很多人因為不同原因開始食素，宗教、保護動物、健康等。在佛誕前後，也有人會到佛寺食素。其實，食素也未必一定健康，最重要『識食』！留意蛋白質攝取不會太少，因為很多素菜所含的澱粉質和脂肪，都遠高於蛋白質，例如齋鵝粒、酸齋、素叉燒等。蛋白質攝取不足會導致肌肉流失，減慢新陳代謝。還要注意攝取素食人士比較容易缺乏的營養素，例如維他命B12、鈣質、鐵質等。」我答道。

「有既低脂又含豐富素蛋白質的好介紹嗎？」她再問。

「包裝素雞、煙素鵝、硬豆腐、高鈣蒸煮滑豆腐、新鮮腐竹、玉子豆腐、枝豆、黃豆、罐頭鷹嘴豆等，算是高蛋白質而又相對少添加劑的。可以用低脂芝麻醬做個麻醬手撕素雞、鹽水八角煮枝豆或黃豆、雜菌豆腐湯等菜式。」我建議。

「現在很流行的素肉、素漢堡、素吞拿魚呢？我看到不少Cafe和餐廳也有提供這些選擇。」Esther說。

「那要看牌子和煮法了。有些牌子的脂肪本身較高；有些Cafe的確用低脂素肉碎，但卻用上大量油和忌廉去炒意粉，或是用大量油去煎漢堡扒，再加上全脂沙律醬去做漢堡，長期食則容易致胖。」我解釋。

「明白了！我提醒一下媽媽！」她點點頭說。

「除了蛋白質，下次再說多些素食容易缺乏的營養素可該如何補充。」我說。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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