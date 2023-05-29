灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet 副刊版 2023/05/29 分享： 分享： 主打傳統地道的意大利羅馬菜式的AMA Ristorante by The Amatricianist（下稱AMA），去年於灣仔開業，為慶祝開業一周年，餐廳特意推出多款意式美食及優惠，讓食客盡情享受愜意 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰 2023/05/27 台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰 體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能 2023/05/26 體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能 康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊 2023/05/24 康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊 東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品 2023/05/23 東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品 維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便 2023/05/22 維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便 香港 餐廳 美食 菜式 意大利 灣仔 農場 芝士 羅馬 佛羅倫斯