  • 27°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

灣仔傳統羅馬餐館 一周年免費送意式Buffet

副刊版 2023/05/29

分享：

分享：

主打傳統地道的意大利羅馬菜式的AMA Ristorante by The Amatricianist（下稱AMA），去年於灣仔開業，為慶祝開業一周年，餐廳特意推出多款意式美食及優惠，讓食客盡情享受愜意

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰
2023/05/27
台灣爆料茶飲店首度攻港 必試香港限定Q彈黑糖紫芋冰
體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能
2023/05/26
體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能
康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊
2023/05/24
康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊
東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品
2023/05/23
東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品
維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便
2023/05/22
維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便
香港 餐廳 美食 菜式 意大利 灣仔 農場 芝士 羅馬 佛羅倫斯

上一篇文章

香港故宮文化博物館 兩大新中菜廳登場

下一篇文章

素蒲燒鰻魚飯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？