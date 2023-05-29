4款Haagen-Dazs 日本限定版雪糕攻港 副刊版 2023/05/29 分享： 分享： Haagen-Dazs推出全新Japanese Collection，包括春季限定的士多啤梨白朱古力脆皮冰凍甜點三文治、期間限定的濃厚朱古力軟心脆皮雪糕批，以及兩款海外獨家發售的脆皮流心冰凍甜點迷你杯 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 倫敦及香港朗廷酒店糕餅廚師聯手推出四手英式下午茶 2023/05/26 倫敦及香港朗廷酒店糕餅廚師聯手推出四手英式下午茶 鐵甲奇俠戴 TAG Heuer 經典賽車腕錶 2023/05/24 鐵甲奇俠戴 TAG Heuer 經典賽車腕錶 青年藝術作品展 2023/05/24 青年藝術作品展 Lady M推出檸檬柚子撻 2023/05/22 Lady M推出檸檬柚子撻 軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版奪目登場 2023/05/19 軒尼詩 V.S.O.P NBA 2023 限量版奪目登場 日本 朱古力 雪糕 士多啤梨 便利店