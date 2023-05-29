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4款Haagen-Dazs 日本限定版雪糕攻港

副刊版 2023/05/29

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Haagen-Dazs推出全新Japanese Collection，包括春季限定的士多啤梨白朱古力脆皮冰凍甜點三文治、期間限定的濃厚朱古力軟心脆皮雪糕批，以及兩款海外獨家發售的脆皮流心冰凍甜點迷你杯

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