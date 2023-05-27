灣區一小時生活圈 李家超讚方便 政治版 2023/05/27 分享： 分享： 「一小時生活圈」是大灣區賣點之一，特首李家超本周內已兩度「即日來回」以證往來便利，有行會成員更一日行勻粵港澳。李家超日前已預告未來和司局長會頻繁地即日往返兩地，無需其他同事署任職務。 林健鋒半日走勻粵港 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 國歌置頂 盧寵茂批Google不合作 2023/05/26 國歌置頂 盧寵茂批Google不合作 盧寵茂搶人才 議員簡慧敏「割愛」 2023/05/25 盧寵茂搶人才 議員簡慧敏「割愛」 國泰空姐涉歧視 特首司長也「中槍」 2023/05/24 國泰空姐涉歧視 特首司長也「中槍」 港輸入外勞 顏汶羽「過大海」取經 2023/05/23 港輸入外勞 顏汶羽「過大海」取經 「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄 2023/05/22 「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄 政治 大灣區 李家超 林健鋒 深圳 澳門 廣州 葉劉淑儀 杭州 行政會議