灣區一小時生活圈 李家超讚方便

「一小時生活圈」是大灣區賣點之一，特首李家超本周內已兩度「即日來回」以證往來便利，有行會成員更一日行勻粵港澳。李家超日前已預告未來和司局長會頻繁地即日往返兩地，無需其他同事署任職務。

林健鋒半日走勻粵港

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