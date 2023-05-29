iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有 行政人員版 2023/05/29 分享： 分享： ChatGPT開發商OpenAI近日已推出官方iPhone版ChatGPT App，最新還擴展至40多個地區，不過暫時並未支援香港。 iPhone版ChatGPT App早前在美國率先推出，OpenAI ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 今日 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻 2023/05/26 上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻 PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場 2023/05/26 PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場 CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略 2023/05/25 CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略 誇大5G網速 3韓電訊商罰2億 2023/05/25 誇大5G網速 3韓電訊商罰2億 科技行業 創新科技及應用 手機Apps 軟件 香港 英國 服務 德國 加拿大 法國