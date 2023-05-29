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Photoshop添AI填色 桌面測試版可用

行政人員版 2023/05/29

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生成式AI大戰愈趨激烈，在AI創新方面擁有10多年歷史的Adobe，最近宣布將Adobe Firefly所支援的生成式填色（Generative Fill）功能加入Photoshop。

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