拆解夏寶龍調研港澳的「組合拳」

十三屆全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍，上周在澳門進行了4天的調研，傳達了國家主席習近平對澳門同胞的關心關懷。夏寶龍此次調研，涉及政治、經濟、民生、科技、文化等諸多領域，是繼4月中旬在香港調研後，又一次對一國兩制實踐的重要調研活動。

這次調研，夏寶龍對澳門提出「6個更大作為」：在全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針上展現更大作為；在維護國家安全上展現更大作為；在加強愛國愛澳力量建設上展現更大作為；在推動澳門經濟適度多元發展上展現更大作為；在做好橫琴開發這篇大文章上展現更大作為；在提升全面治理能力和管治水平上展現更大作為。

上次調研，夏寶龍對香港提出「6個相信」：相信特區政府及其管治團隊一定能夠擔起治理香港的主體責任；相信愛國愛港力量一定會全心全意支持行政長官和特區政府依法施政；相信香港司法法律界一定能擔負起維護國家安全、捍衞香港法治的光榮使命；相信一個繁榮穩定的香港對來自世界各地的投資者是最有利的，付出必將得到豐厚回報；相信香港全體居民都會為維護香港和諧穩定出一分力、作一份貢獻；相信廣大香港青年必將勇敢地擔起對家庭、對香港、對國家的責任。

「6個更大作為」和「6個相信」最大的相同之處，就是都有「維護國家安全」、「提升治理能力」、「融入國家發展大局」等的描述；不同之處在於對香港側重社會問題，對澳門側重經濟問題。那麼，如何看夏寶龍先後調研港澳兩個特區的這套「組合拳」？

「兩權」銜接不到位 港澳須解決

香港回歸以來，出現「泛政治化」現象，最終釀成「修例風波」，「港獨」勢力泛起，把香港推入了動亂的深淵；其中的一個深層次原因，是「兩權」銜接不到位，也就是說，中央全面管治權和特區高度自治權之間存在縫隙。具體表現在23條立法沒有完成，《基本法》關於維護國家安全的要求長期沒有落實；原有的選舉制度有缺陷，沒有建立嚴格的參選人資格審查制度，「港獨」勢力趁機滲透到政權機關。港區國安法和新選舉制度實施後，香港才改變了這一狀況。

夏寶龍在香港和澳門調研時，均一再強調維護國家安全的重要性，並指「堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一」。雖然澳門在維護國家安全方面做得很好，但不能因為表面的平靜，而忽視了「兩權」銜接不到位的隱患。

「香港治理」和「澳門治理」的基本原理相同，夏寶龍在澳門調研時，釋放了兩個重要訊號：一是希望澳門各界支持特區政府完善選舉制度；二是希望澳門對照新修改生效的國安法，修訂本地法律。這意味着，中央要求澳門汲取「香港治理」的經驗教訓，落實「兩權」銜接，清除國家安全的隱患。

港澳融入國家大局 中央續出招

橫琴粵澳深度合作區是澳門融入國家發展大局的重要「連接點」，習近平曾勉勵橫琴深合區，「要發揚敢為人先的精神，先行先試，進一步擴大開放，勇於探索，勇於去闖，在體制機制創新方面，為粵港澳合作作出貢獻。」

夏寶龍在澳調研期間，考察了橫琴深合區的青年創業、科創企業、中醫藥及口岸等項目。在與澳門行政長官賀一誠及特區行政、立法、司法機構主要負責人座談時，夏寶龍特別強調，「在做好橫琴開發這篇大文章上展現更大作為。」

融入國家發展大局，同樣是香港的重大課題。夏寶龍在香港調研時，考察了北部都會區，還到新界鄉議局與鄉議局代表會面，聽取他們對「北都區」發展的看法；夏寶龍在港調研期間，行程覆蓋了香港整個創科鏈，有基礎研究環節的香港大學、科技大學、中文大學，有科技轉化環節的香港應用科技研究院，有科技產業發展環節的香港科技園。夏寶龍考察的這些地點，與「北都區」建設息息相關。「北都區」緊鄰深圳，如何把香港的科研優勢，與深圳的高端製造業優勢結合起來？這是「北都區」建設的重大課題，也是夏寶龍考察以上點位的深意所在。

融入國家發展大局，是港澳共同的課題。夏寶龍在香港和澳門的調研緊盯「融入」大課題，聽取方方面面的意見和建議，預示着中央在支持港澳融入國家發展大局上，還會續放大招。

夏寶龍在澳門調研時提及，「在加強愛國愛澳力量建設上展現更大作為」，並指「在愛國愛澳旗幟下畫出最大同心圓、實現最廣泛團結，形成國內外支持『一國兩制』的統一戰綫。」

夏寶龍在香港調研時，提及「相信愛國愛港力量一定會全心全意支持行政長官和特區政府依法施政」，並指「愛國愛港力量始終是維護香港繁榮穩定的支柱……當前香港進入『愛國者治港』的時代，這正是愛國愛港力量同心同德、大有可為的時代。」

作為中央分管港澳工作的主要領導，夏寶龍深知愛國愛港愛澳力量的重要性。香港和澳門形成了「小政府，大社會」、「小政府，大市場」的格局，特區政府要在發展經濟、改善民生、維護穩定上有所作為，必須得到社會各界和廣大市民的理解、支持、配合。愛國愛港愛澳力量愈強大，整個社會的凝聚力就愈大，治理成效就愈好。

夏寶龍在香港6天調研期間，參加了36場活動，除了會見特區政府管治團隊外，還到立法會與議員互動交流，並分別會見了特區部分全國人大代表和特區部分全國政協委員、司法法律界人士、紀律部隊負責人、工商界領袖、大學校長和科研工作者、基層市民等；而在在澳門4天調研期間，夏寶龍參加了逾30場活動，與澳門各界人士會面座談，包括行政立法、司法機構主要負責人及紀律部隊代表、澳區全國人大代表和特區部分全國政協委員、社團代表、社區人士代表及工商界、法律界、金融界、科技界、教育界、青年和學生代表等。

從夏寶龍在港澳調研的「言與行」均可看出，他希望愛國愛港愛澳力量成為社會和諧的「黏結劑」、改善民生的「助推手」、經濟發展的「生力軍」。

夏寶龍對澳門提出「6個更大作為」，當中有兩個涉及經濟領域：「在推動澳門經濟適度多元發展上展現更大作為」、「在做好橫琴開發這篇大文章上展現更大作為」。

澳要發展經濟 港加強社會治理

夏寶龍對香港提出「6個相信」，當中有3個涉及社會治理：「相信愛國愛港力量一定會全心全意支持行政長官和特區政府依法施政」、「相信香港司法法律界一定能擔負起維護國家安全、捍衞香港法治的光榮使命」、「相信香港全體居民都會為維護香港和諧穩定出一分力、作一份貢獻」。

由此可見，夏寶龍對香港和澳門的實際情況瞭如指掌。澳門經濟結構單一，抗風險能力差，應在「適度多元」、「可持續」上着力，應在「橫琴開發」上破題。3年來，在中央的主導和推動下，香港實現了由亂到治的新領域，但亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固，夏寶龍在香港「國安致辭」中指出，「大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕『軟對抗』暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港。」作為中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任的夏寶龍，對「香港治理」和「澳門治理」的「把脈」很準，指向清晰。

如何推進一國兩制行穩致遠？這是香港和澳門面對的共同課題。夏寶龍在一個多月時間內，先後調研兩個特區的「組合拳」，標誌着中央對港澳工作的統籌謀劃、頂層設計、領導指導正在加強，可保一國兩制始終沿着正確軌道前行。

▲ 國務院港澳辦主任夏寶龍上周在澳門進行4天調研，當中提到要「在做好橫琴開發這篇大文章上展現更大作為」。圖為夏寶龍在橫琴粵澳深度合作區聽取橫琴規劃建設情況介紹。（港澳辦網頁圖片）