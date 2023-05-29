「SPY╳FAMILY動漫精品美食市集」 YOHO MALL滙聚逾300日本人氣動漫精品

《SPY×FAMILY》粉絲有福了！黛安收到風，YOHO MALL將聯乘東立出版社及FOOD＆STYLE，由6月1日至7月2日喺YOHO MALL I中庭打造「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」，齊集逾300款日本直送及精選人氣動漫周邊產品，更有期間限定店，為大家搜羅多款熱賣精品，包括收藏級珍品--安妮亞萌寵1︰1「邦德」公仔（66cm高）等；另有超萌佛傑家嘅全家福打卡場景，粉絲可以同型爆間諜洛伊德、溫柔殺手約兒及超能力少女安妮亞影相打卡！

場內嘅東立官方漫畫及精品區會提供多個漫畫迷熱捧嘅名作及珍稀精品，將《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《海賊王》及《蠟筆小新》等巨作帶到現場！此外，同場亦設有國際美食市集，滙集近20個攤位售賣多國特色食品，如泰國特色甜品糕點、台式鳳梨酥、澳門經典珍味小食等。YOHO MALL喺6月更會推出恒生、中銀、滙豐及招商銀行信用卡簽帳消費禮遇，多買多賞，輕鬆賺取高達$1,500 Point Dollar回贈。

本文轉載自《晴報》

▲ 精品換領：安妮亞特大圖案毛巾

▲ 鬼滅之刃12吋絨毛公仔