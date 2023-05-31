【智能辦公室再升級】SHURE x Compucon 聯手    推動頂級會議室語音體驗

在後疫情時代，人與人之間雖然能夠重新見面聯繫，但在實際社會與商業世界運作上，視像與語音會議地位依然十分重要，專業收音設備亦一直有市場。

SHURE集成系統銷售副總監安瑋琳（William）指出，早在疫情前已洞察相關需求，隨著企業參與虛擬會議次數增加，對於語音通語要求亦不斷提升。在多數實際場景中，會議可以沒有畫面，但必須有清晰話音效果以確保高效的溝通，因此語音設備絕對是各大企業及機構值得投資的部分。

▲ SHURE 集成系統銷售副總監安瑋琳（William）指出，早在疫情前已見相關需求，隨著企業參與虛擬會議次數增加，對於語音體驗要求提升。

頂級音效應用場景擴展

為了推動本地不同類型的機構，進一步認識與享受到專業級企業收音科技，嘉靈集團（Karin Group）旗下廣博電腦（Compucon）早前成為 SHURE 集成系統 (Integrated System) 最新代理商，其中一個主力推動的產品，就是針對企業會議室應用的 SHURE MXA920天花收音咪陣列。William 表示 SHURE 已成立 98 年，一直聞名於專業演唱音響應用，未來亦希望可把相關有線與無線咪技術帶入企業市場。他透露包括傳統銀行、法律行業，以至教育界與政府機構都有相關應用場景，而目前本地主要大專院校都已是 SHURE 的用戶。

智能辦公室再升級

SHURE 屬國際與本地最主要的音響系統供應商，在企業市場內具領導地位。嘉靈集團行政總裁伍敏傑（Michael）認同在疫情後，企業與不同機構已有新的開會模式，雖然手機與電腦已有基本收音系統，但質素與穩定性都有不足。長遠而言，在走向數碼轉型道路上，智能辦公室（Smart Office）建構框架已趨向網絡服務化， MXA920 天花收音咪陣列正是採用區域網絡（LAN）的方式連接與管理，大大方便服務供應商提供日常支援服務，相信未來用戶對進階會議室語音體驗會十分受落。

▲ 嘉靈集團行政總裁伍敏傑（Michael）認同在疫情後，企業與不同機構已有新的開會模式，相信用戶對進階會議室語音體驗會十分受落。

支援會議室大範圍清晰收音

在功能方面，SHURE MXA920 天花咪內置過百顆麥克風單元，能有效全自動調校收音及消噪，減少不必要的空洞感。產品更具備「指向性」技術，能採集特定位置與會者的聲音，並拖放多達8個可調節覆蓋區域，呈現出清晰音效。William 強調MXA920 安裝於天花上的設計，除了提升收音與消除雜聲外，就連如冷氣或空氣清新機等背景音亦能除去，也能減少收音時回聲（Echo）影響。

▲ 嘉靈集團（Karin Group）旗下廣博電腦（Compucon）早前成為 SHURE 最新代理商，其中一個主力推動產品，就是針對企業會議室應用的 SHURE MXA920 天花咪。

提供一站式專業支援服務

SHURE MXA920 採用該公司全新的第二代陣列技術，主要針對中至大型會議室、教室及演講廳等應用場景，用途十分廣泛。在合作上，SHURE會因應客戶需求，建議合適的產品方案， 而Compucon 會在技術層面及售後服務方面，全方位支援服務供應商，向客戶提供最佳的解決方案。

▲ SHURE MXA920 目前主要針對中至大型會議室應用場景

William 認為未來在企業辦公室設計上，AV影音與 IT 服務融合趨勢十分明顯，也期望藉今次與 Compucon 合作，能把這項進階服務體驗帶給企業與機構用戶。

觀看本地大專院校使用 SHURE 的案例：

廣博電腦 COMPUCON

查詢聯絡: (852) 3996 9624 / https://compucon.com.hk/itbusiness/

(特約)