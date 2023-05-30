時間廊轉「型」 全新輕奢概念店成錶迷尋寶地

▲ 早前G-SHOCK之父伊部菊雄現身九龍灣全新的時間廊輕奢概念店舉行簽名會，與粉絲零距離接觸。

一直為錶迷引入世界各地最新最時尚腕錶品牌的時間廊，近年更致力進軍高端鐘錶市場，還開設了多間輕奢概念店。全新的概念店以型格、輕奢風格為主，店內更特設不同的腕錶專區，展示各款最新的時尚錶款包括CASIO高端腕錶系列，以及一系列特別版和限量版G-SHOCK腕錶。今年適逢G-SHOCK 40週年，時間廊更邀請到G-SHOCK之父伊部菊雄（Mr. Kikuo Ibe）舉行粉絲見面會為錶迷簽名，透露未來的設計方向。



伊部菊雄：「會繼續創造更多前所未有的風格腕脿 」



自1985年成立開始，時間廊已經與CASIO建立起密切的合作關係，由當年引入第一枚G-SHOCK開始，時間廊見證着品牌的蛻變和進步，來到今年G-SHOCK 40歲生日，加上九龍灣全新的輕奢概念店開幕，時間廊在5月12日便特別邀請G-SHOCK之父伊部菊雄舉行簽名會，讓一眾錶迷可以零距離跟偶像見面。

回想當初要研發出一隻「跌唔爛」的腕錶，伊部菊雄表示困難重重，但正是抱着一股「無論如何都要做好」的決心，他和團隊不單躲在洗手間進行測試，甚至摔壞了200隻以上的手錶，他解釋道：「因為當時是薄身手錶的全盛時期，亦明白到又大又厚身的產品是反時代設計，所以我們想於不太觸目的地方進行測試，於是就選擇了由洗手間的窗口做實驗。」對於未來的方向發展，他表示仍在挑戰創造，包括製成品的新價值。「40年來有關抵禦衝撞性的數據知識，正是G-SHOCK最大的財產。只要我們以最大限度運用這財產，就有可能創造出一直以來沒有出現過的全新風格產品，這就是我現在的目標。」



Lifestyle腕錶專區G-SHOCK迷潮拜勝地



38年來，時間廊不斷引入各款最新最潮的錶款，為G-SHOCK迷帶來不少驚喜，今次九龍灣的全新輕奢概念店，便特別在lifestyle腕錶專區，以G-SHOCK Treasure Hunt系列為設計概念，打造了一幅澀谷地圖主題牆，並展示了不同系列的G-SHOCK腕錶如40週年特別版，包括受太陽耀斑啟發的MT-G Flare Red、以礦物為靈感的Adventurer’s Stone、採用強化不銹鋼錶身的Recrystallized，還有不同的聯乘系列和限量版等。

▼ 點擊圖片放大 +2

貴賓專區 獨家發售德國小眾名錶

全新輕奢概念店依舊雲集了多個國際旗艦品牌如CYMA、SINN、ORIS、BALL Watch外，最近更為錶迷搜羅了不同的小眾品牌,如獨家發售的德國Hanhart、Tutima Glashütte以及Mühle-Glashütte等，其中2個代表品牌都來自著名製錶勝地—德國格拉蘇堤，擁用著165年的製錶歷史的小鎮，雲集無數首屈一指的錶匠和製錶工廠，喜歡獨特款式又要追求精湛造錶工藝的錶迷，以後又可以多一個尋寶勝地！

▲ 輕奢概念店以黑、銅、金色為主調，配以簡約線條，感覺截然不同。

▲ 全新的貴賓專區雲集各地高端品牌以及小眾品牌。

4大品牌推介：

Hanhart精密與經典的跨世紀結合



由第二次世界大戰生產計時錶到現代的腕錶系列，德國品牌Hanhart一直貫徹着精密與準確的理念，其中被視為「幸運符號」的經典紅色計時按鈕，更跨越數世紀延伸至經典的 417 ES系列。腕錶以1950年代第一款德國聯邦國防軍飛行員計時碼表作藍本，紅色標記配上凹槽紋理外圈，以及典型bicompax佈局與數字，還有按鈕的對稱間距和富有歷史悠久的Hanhart標誌，充滿着原版的味道。

▲ Hanhart 417 ES系列No.H721.211，設計依然充滿原裝味道。

只為精準而生的Mühle-Glashütte



已擁有150年歷史的Mühle-Glashütte，於德國製錶重鎮格拉蘇蒂擁有獨立錶廠，是較少有獨立製錶的品牌之一。145年前，Mühle-Glashütte已開始為格拉蘇蒂鐘表行業提供鐘錶精密測量儀器，自製機芯亦成為了品牌的核心業務，秉承着品牌以「準確度高、顯示清晰、穩定性好」的理念，Teutonia 系列採用了用啄木鳥頸部調節系統，令機芯增加防震度外，亦更容易調節手錶誤差。此系統亦於 2003 年獲得專利。而2008年全新開發的MÜHLE四分之三板，同樣集精準、創新和傳統德國精湛造錶技術於一身。

▲ Mühle-Glashütte以自製RMK-03機芯聞名，其腕錶集技術與創新於一身。圖為Teutonia IV Moon Phase M1-44-05-LB

德國空軍腕錶的完美演繹Tutima Glashütte



成立於1927年的Tutima Glashütte，於40年代起便一直為德國空軍提供軍用手錶，Tutima在拉丁語解作「安全、可靠」，品牌亦一直貫徹此兩大特點，並成為德國空軍、特種部隊的官方指定配備。品牌一直以為德國軍隊和空軍部隊製造優質、精密驅動手錶而聞名。Tutima Glashütte腕錶以軍事、運動風格為主，其中擁有着軍用錶功能的M2 系列，至今仍然成為服役德國空軍指定軍用手錶。系列中的潛水系列M2 Seven Seas則是特別為挑戰最嚴峻海上環境而打造，腕錶以純鈦金屬錶殼及獨特的3 mm 厚藍寶石水晶而聞名，其安全可靠性亦迎合品牌的設計理念。

▲ 腕錶以純鈦金屬錶殼和經典的3 mm 厚藍寶石水晶已成為Tutima Glashütte的標記,圖為M2 Seven Seas S 6156-04

不斷創新的瑞士CYMA



擁有逾百年歷史的瑞士腕錶品牌CYMA，一直得到不少錶迷青徠，全因品牌不單着重功能質素，而且同樣着重製錶工藝細節，一直以典雅經典的設計著稱。 CYMA在拉丁文解作「不懈追求」，品牌自創立以來，亦不斷致力發展全新的技術，其中的超薄槓桿擒縱獲Neuchatel 更獲得天文台證書嘉許，自家的Cal. 701機芯更憑着 3.85mm 的厚度而成為當時代表性的纖薄機芯之一。這個擁有着瑞士優良血統的品牌，亦曾經為英軍提供「Dirty Dozen」專用軍錶，足證其精湛工藝在軍表領域中同樣早已獲得肯定。

▲ 瑞士CYMA最新推出Grand Maestro系列The Chess 計時碼錶，設計以國際象棋汲取靈感，以棋盤比喻人生。圖為No .W02-00813-001

增設多元資訊平台 提供全新一站式服務



為讓錶迷可以更方便選購喜歡的錶款，時間廊亦新增了不同的零售方式如會透過網上商店可以令客戶提前預訂限量腕錶。客戶和銷售員亦可透過omni-channel 的策略佈局，令客戶可以透過多重接觸點，與銷售人員溝通和互動，更容易獲取產品資訊及訂購產品，和享用全面售後服務，體驗不一樣的一站式購物樂趣。

(特約)