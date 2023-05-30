另一個在中國內地大市場重獲second life的香港來客，是上周整個電商界及朋友圈的話題女王章小蕙。先來一些數字：近六個小時的小紅書直播帶貨，選賣大約四十多款產品，主要為美粧護膚用品，最後銷售總額GMV大約六億元（人民幣，下同），雖然跟李佳琦等最頭部的帶貨主，動輒賣十幾廿億元有距離，但在小紅書這平台上已屬驚人數字，幫小紅書真正建立起直播賣貨的高階定位。然後不無重要的是，她六十歲，遇過挫折，仍然優雅，就像是這平台群眾的夢想自我肖像。

社交圈中，與時尚相關，做電商的，甚至只是愛談八卦的，都傳閱起有關章小姐的黑材料及奮鬥史。當然從讀書年代，早初嫁人到婚變破產創業等沒一遺漏。

早早就把章小姐的傳奇介紹過給內地的年輕人認識，甚至補充了不少句：她開始帶貨時（當然那時不用帶貨這個詞），你們大部分都該未出世。

的確，現在內地都稱她是古早初生代帶貨主，經歷大半生起跌，現在完成了光輝的逆襲。若要作為案例研究，也真有太多不可複製的條件。在沒有真正名媛的內地社交生活圈，惟有強調她是「真名媛」，出身及教育等就不用說，最重要是看她如何把握到這全民看直播及電商交易的時機中，突出自己的獨特定位並成功變現。

賣點當然是較中高端選品帶來差異化（貨品由百多元到幾千元，比叫賣幾十元貨品的許多頭部帶貨主顯著不同），但最重要是她以一己之力，證明她推薦的就算貴些少也值得。因為她有的是長期鋪排出色的人設，一個高品味體驗者過來人，而且過程是有教育色彩，單單介紹眼影盤時用文藝復興畫作來講解，又唸英文詩等，成功給出一個全網絡都欠缺的優雅又文青風範。