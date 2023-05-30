每次到台灣旅行，都不會錯過當地的土產水果--芭樂、蓮霧、釋迦和鳳梨，均是我晚膳後，會帶回酒店的健康宵夜。

在麻辣火鍋店飽餐一頓後，我們決定散步一會才回酒店。路過水果檔，Bonnie提議：「剛才吃得太豐富，不如買個鳳梨回酒店吃，幫助一下減肥！」

我問：「菠蘿又怎能減肥呢？」

「我經常聽說酵素減肥，鳳梨有豐富酵素，不是嗎？」她一知半解地說道。

「食物的酵素，沒錯，是可以幫助分解蛋白質，但蛋白質被分解，最多只是幫助消化，跟減肥全無關係。還是回港後多做運動，別再找捷徑啊！」我建議。

「幫助消化也不錯，不如買一個。」她不肯罷休。

「一個？在便利台買一小盒好了。」我建議。

「一小盒跟一個的價錢差不多啊！」她說。

「鳳梨的熱量不低！兩片（每片半吋厚）已經有約五十卡，一天最多吃四至六片好了！」我詳細說明。

Bonnie仍對着鳳梨依依不捨，她說：「但這裏的鳳梨種類繁多，紅土蜜糖、金鑽鳳梨、民雄鳳梨，很吸引啊！」她靈機一觸：「有辦法！我見你的行李箱空空洞洞的，這樣回去有點浪費，畢竟，我們有二十三公斤的免費行李，我相信放三至四個都可以。」