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海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸

副刊版 2023/05/30

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響應「開心香港」活動，海洋公園精采夜間饗樂體驗「Chill All Night」將於6月3日回歸，一連4個星期六於晚上免費開放，在星空下觀賞多媒體光影匯演，投入現場音樂和舞蹈表演，享受一個娛樂不絕的夜

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欄名 : 旅事通

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