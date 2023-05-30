海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸 副刊版 2023/05/30 分享： 分享： 響應「開心香港」活動，海洋公園精采夜間饗樂體驗「Chill All Night」將於6月3日回歸，一連4個星期六於晚上免費開放，在星空下觀賞多媒體光影匯演，投入現場音樂和舞蹈表演，享受一個娛樂不絕的夜 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品 2023/05/29 澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品 香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠 2023/05/27 香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 2023/05/17 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 2023/05/16 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 2023/05/15 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 香港 音樂 表演 海洋公園