中國革命4大遺產 大國崛起真正力量

中國崛起的根本原因是甚麼、是偶然還是必然、可以持續嗎？這不僅僅是大眾關心的一個長期熱點問題，也是一個重大的理論問題，關係到民眾對中國崛起的信心、大國博弈、未來世界前景等重大利益。

一些人基於對美國的信心，否定中國崛起的必然性，認為中國永遠無法趕上甚至超過美國。在這些人眼裏，美國有源自制度的兩大優勢，可以保證美國在與中國的長期競爭中取得勝利。

西方民主制度 糾錯能力成疑

優勢一就是大家耳熟能詳、民主國家有較強自我糾錯能力這個現代迷信，社會上相當多人對民主制度的盲目信心，實際上是西方主流輿論長期洗腦的產物，既不科學也缺乏事實根據。

西方民主制度的源頭，可以追溯到古希臘的城邦民主，假設這個以選舉為特徵的民主制度，較之於其他制度有明顯的優越性，為甚麼自古希臘已降，民主制度長期都不是西方政治制度的主流？

認為民主制度有較強糾錯能力者，常舉的一個例子就是，如果這個總統做得不好，或者所作所為有損國家利益，我們可以在下次選舉選掉他。這個邏輯聽起來似乎不錯，不過在現實中所見，卻不是那麼美妙，因為現在選舉中常常見到的，就是兩個候選人都不令人滿意，或者說是差不多的兩個「爛蘋果」，那麼張三換李四就能解決問題的設想，實際上根本行不通；更常見的反而是，不管是張三換李四、還是李四換王五，問題照舊。

例如美國攻打伊拉克，就是靠謊言開路，是一個徹頭徹尾的錯誤，可這場2003年開始的戰爭，到最後美國2021年撤出伊拉克，歷時18年，期間換了多位總統，未見有誰來糾正這個巨大的錯誤，可見這個有較強糾錯能力的假設，不過是一個空想，根本不是事實。

優勢二是所謂民主制度下的民眾，具備較強的創新能力，因為民主制度不限制人民的思想，而活躍的思想是創新的基礎。按照這個邏輯，被美國定義為威權國家的中國，在科技創新上應該永遠趕不上美國，因為自由創新的思想基礎不如美國。

中國科技實力 全方位趕美

不過事實上，把中國定義為威權國家，首先這個帽子就扣錯了；其次美國這個自由民主的燈塔，並不是不限制人們的思想，美國也有政治正確，比如支持烏克蘭、打擊中國、同性戀、少數族裔等，都是不容質疑的；此外，中國在一些高科技領域的突破、領先，本身就證明這個「民主制度下的民眾具備較強的創新能力」之臆斷，根本沒有事實基礎，不過是一個想當然的幻覺。

例如華為的5G技術，美國就沒有，總不能說華為偷取了美國不存在的技術吧；又例如不久前，美國務院委託澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）調研的一份報告稱，ASPI追蹤調查的44項技術領域之研究方面，包括國防、太空、機器人技術、能源、環境、生物技術、人工智能、先進材料和量子技術等多個領域，中國科學院有37項領先於美國。即使這份報告未必準確，但中國在科技領域正全方位逼近美國、並在個別領域開始領先的勢頭，卻無法被否認。

美貿戰科技戰 無阻中國崛起

有些人則認為，近幾十年中國的持續高速發展，是因為具備了一些有利於發展的制度、組織、成本、教育、儲蓄等方面的優勢，其中最為社會主流所熟知、並被相當多人接受的觀點，就是中國發展的根本原因是改革開放（主要是向美西方等發達國家的開放），具體來說主要是兩條：經濟上出口導向，以及引進先進技術和管理。

很明顯，美國主流也是認同這個觀點的，因為美國近年打擊中國最重要的兩個方向，就是對中國產品加稅和限制高技術流入中國，正是想同時打斷中國產品的出口和先進技術的引進。

對於持這種觀點的人來說，中國崛起未必可以持續，因為美國隨時可以打斷中國崛起的路徑；對他們來說，中國崛起一定程度上取決於美國對中國的善意，如果美國沒有善意了，中國的持續崛起就會遇到困難。

這種觀點在經過中美2018年以來貿易、科技、金融戰的實踐檢驗後，基本可以證明錯誤。因為貿易上，美國愈打壓，中國對美國的順差愈大，完全看不到關稅打壓的作用；科技上，美國全力打擊華為、限制中國芯片行業發展，結果華為業務大致穩定，中國的芯片自給率大幅提高，美國的科技圍堵，更像是損失市場、逼中國科技自立的無奈之舉，中國崛起的勢頭沒有被打斷。

甚麼才是中國崛起的底層邏輯？在筆者看來，中國革命、特別是其留給中國的遺產，才是推動中國持續崛起並無可阻擋的真正力量。

擇要而言，中國共產黨領導的中國革命，為現代中國留下了4項重要遺產：

社會制度具組織力 底層翻身解放

首先是社會制度，中國現行的社會制度有極強的組織能力，可以集中力量辦大事。中國現行的土地制度，大幅減少了征地的不確定性，長期引領中國發展的各項產業政策，就是在這樣的制度基礎上形成的。

其次是平等，中國革命掃蕩了封建等級制度，帶來了社會底層、特別是婦女的翻身解放，通過普及教育等，為社會絕大多數勞動力都可以參與國家建設，鋪平了道路，屢屢被人讚賞的「人口紅利」和「人才紅利」，就是社會平等的成果。在這個基礎上，中國湧現了一大批優秀的企業家，例如幼時家境貧寒的華為創始人及行政總裁任正非、比亞迪創始人王傳福、格力電器董事長董明珠等。

實事求是破除迷信 學習能力強

第三是科學的思想方法，「實事求是、唯物辯證」是中國革命帶給中國人民思想上的最大改變。在中國革命之前，中國的主流思維方式，是跟隨儒家經典；在中國革命後，「實事求是」成為中國的標誌，取得巨大成就的「改革開放」，就是從「實事求是」開始的。「實事求是、唯物辯證」這套科學思想方法，帶給中國的最大貢獻就是，每次在重大抉擇時刻，中國幾乎總是能找到那條正確路徑。

第四是破除迷信、解放思想後形成的超強學習能力，可以不受限制學習一切先進的東西、快速迭代，用遠超他人的速度發展。中國最優秀的企業如華為、比亞迪等，都是從仿製國外產品起步的，但是憑着超強學習能力、快速迭代，用幾倍於競爭對手的速度持續發展，終於後來居上，在產品和技術上達到國際領先水平。

今天中國有一個可以集中全國力量於一點的制度基礎、有一個讓全國人民都可發揮才智的平等社會基礎、有一個可以不斷作出正確選擇的科學思想方法、有超強的學習能力，加上全中國人民傳統的勤勞努力，這才是中國崛起的底層邏輯，也是美國任何打壓都不能抑制的真正力量。

▲ 貿易上，美國愈打壓，中國對美順差愈大；科技上，美國全力打擊華為、限制中國芯片行業發展，結果華為業務大致穩定、中國芯片自給率大幅提高，中國崛起的勢頭沒有被打斷。（新華社資料圖片）