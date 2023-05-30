  • 28°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

iOS推ChatGPT 蘋果抽分成受惠

行政人員版 2023/05/30

分享：

分享：

ChatGPT掀起生成式AI熱潮，各科企巨頭紛加速部署，惟蘋果（Apple）仍未正式表態。由OpenAI推出的ChatGPT App上周再推至40多個地區，蘋果因而受惠，並將帶來巨大收益。

OpenAI

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼
今日
WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼
Photoshop添AI填色 桌面測試版可用
2023/05/29
Photoshop添AI填色 桌面測試版可用
iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有
2023/05/29
iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有
上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻
2023/05/26
上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻
PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場
2023/05/26
PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場
科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 手機Apps iOS App Store

上一篇文章

ChatGPT偽造案例 美律師恐面臨停牌

下一篇文章

WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？