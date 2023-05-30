iOS推ChatGPT 蘋果抽分成受惠 行政人員版 2023/05/30 分享： 分享： ChatGPT掀起生成式AI熱潮，各科企巨頭紛加速部署，惟蘋果（Apple）仍未正式表態。由OpenAI推出的ChatGPT App上周再推至40多個地區，蘋果因而受惠，並將帶來巨大收益。 OpenAI ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼 今日 WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 2023/05/29 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有 2023/05/29 iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有 上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻 2023/05/26 上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻 PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場 2023/05/26 PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場 科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 手機Apps iOS App Store