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WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼

行政人員版 2023/05/30

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為進一步保障WhatsApp用戶私隱，Meta旗下WhatsApp擬開發設置用戶名的功能。推出後，WhatsApp用戶就不用透露電話號碼。

專門追蹤及發布WhatsApp資訊的平台WABetaInfo近

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欄名 : 科技新知

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