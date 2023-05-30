WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼 行政人員版 2023/05/30 分享： 分享： 為進一步保障WhatsApp用戶私隱，Meta旗下WhatsApp擬開發設置用戶名的功能。推出後，WhatsApp用戶就不用透露電話號碼。 專門追蹤及發布WhatsApp資訊的平台WABetaInfo近 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS推ChatGPT 蘋果抽分成受惠 今日 iOS推ChatGPT 蘋果抽分成受惠 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 2023/05/29 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有 2023/05/29 iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有 上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻 2023/05/26 上架潛伏近1年 App偷錄用戶音頻 PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場 2023/05/26 PS5推遙距掌機 無綫耳塞式耳機登場 科技行業 Facebook Instagram Android WhatsApp Meta Snapchat