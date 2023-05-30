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Hot Toys╳《蜘蛛俠︰飛躍蜘蛛宇宙》 海港城展出電影草圖＋親子工作坊＋精品店

行政人員版 04:00 2023/05/30

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萬眾期待嘅蜘蛛俠動畫電影《蜘蛛俠︰飛躍蜘蛛宇宙》下周四上映，黛安知道，為慶祝新戲上映，Sony Pictures與Hot Toys合作，即日起至6月18日喺海港城海運大廈地下中庭舉辦Hot Toys x《蜘蛛俠︰飛躍蜘蛛宇宙》主題展，詳細介紹電影中最重要嘅4個蜘蛛宇宙，透過動畫設計師逾80幅電影設計草稿畀大家了解其創作過程；現場嘅巨型LED屏幕更會全球首播電影嘅幕後製作短片，睇到各個蜘蛛宇宙嘅概念研發、蜘蛛俠嘅電腦動畫測試等製作過程。

周末期間（6月3至4日、10至11日、17至18日）更特設唔同嘅慈善親子工作坊，包括「蜘蛛俠面罩工作坊」、「蜘蛛俠面部彩繪」和「蜘蛛俠Q版人像速畫」，完成工作坊後，憑活動券即日可到海港城Hot Toys Rebel Base店（OT G52號舖）可換領「蜘蛛俠COSBI文件夾」1個；父親節當日參加慈善工作坊，並身穿蜘蛛俠服裝，可額外獲得「特別版蜘蛛俠氣球」1個，換完即止。

本文轉載自《晴報

蜘蛛俠面罩工作坊

1:6比例珍藏人偶

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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