K11 MUSEA首個汽車主題寵物友善花園 MINI Pets Garden免費入場 副刊版 2023/05/31 分享： 分享： 位於K11 MUSEA 7樓Bohemian Garden的Pets Garden寵物友善花園去年登場，最近與香港MINI合作，以經典MINI Cooper汽車為主題，於即日起亮相。園內陳列兩組1：1 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地 2023/05/20 電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地 花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產 2023/04/05 花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 2023/03/22 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 2023/03/15 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 2023/03/10 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 商場 尖沙咀 工作坊 K11 MUSEA 愛護動物協會 寵物護理