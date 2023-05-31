前文曾介紹包括尿道炎、前列腺炎等，導致小便澀痛、不暢或排尿不全等小便習慣改變；尿液性狀轉變，如血尿、小便混濁揭示病況源於下尿路、膀胱及腎臟。另一個異常症狀小便有泡，更是令人容易對蛋白尿病症對號入座。究竟是否小便有泡便是蛋白尿？小便有泡又應如何應對？

正常排尿不免略帶泡沫，但其容易破滅，若小便閒置半分一分鐘，泡泡已消失至零零落落。蛋白尿泡沫狀如螃蟹白沫，厚厚實實，久未消失，更甚沖水後仍可見泡沫滯留。中或西醫臨床不會單憑尿液外觀斷言，診斷要尿液化驗結果作依歸，陽性者為每日尿液排出蛋白150毫克或以上，標準綫以下仍視作正常。

常人可由於過度進食肉類，或因運動肌肉代謝過度，體內蛋白代謝物過量，因此會藉尿液排出，小便多泡。故此，即使尿液浮現持久泡沫，仍要尿化驗以作蛋白尿量檢測，診斷蛋白尿症狀。若尿蛋白含量超標，西醫泌尿科醫生會再作腎功能測試或腎組織剌穿檢測等，以確定蛋白尿源於腎本身問題，或是繼發於他病，例如糖尿病、高血壓或肝臟問題等。

中醫認為尿液生成源於膀胱氣化功能，此外，腎者水臟主津液，在腎氣推動下得以生成尿排出體外。固此，尿帶泡沫多反映脾腎氣虛、脾腎陽虛、腎陰陽兩虛，或濕熱下注等體質。其中脾腎氣虛或陽虛證比例更為多見，臨床症狀見腰膝易倦，不耐運動勞累、話聲細語易喘。

若已作西醫泌尿科診斷病源，中醫也有良方可協助消除尿帶泡沫症狀：若小便清長帶泡、形寒怕冷，多為腎陽虛衰，正規治療外可輔以茶療，材料使用黃芪 20克、製芡實10克、清水300毫升，細火煎煮一小時後服用，一星期兩次。

此外，無論診斷是否蛋白尿，若小便持續帶泡，應定期覆查腎功能，平常飲食宜清淡，避免肥膩味濃食物，不過度攝取鹽份及蛋白質，減少腎臟負荷。

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