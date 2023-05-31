學習ChatGPT技術 迎智能社會革命

人工智能聊天機械人ChatGPT的出現，預示着整個世界將在不知不覺中發生劇變，社會運行的遊戲規則、職業、工作的傳統界限，都須重新定義，這些都將改變人類社會運行的底層邏輯，導致社會的生活方式、行為方式、企業經營模式等，出現顛覆性變化。

從本質上來看，ChatGPT類（以下簡稱GPT）的生成式AI技術應用，實質就是人類社會的知識和信息生產方式之重大革命，意味着人類智能社會的到來。在GPT問世之前，人類的知識和信息生產、創造、傳播、傳承，基本上是專業性（一般人都相信，只有滿足科學標準的知識，才是真正的知識，而這些知識都是科學家完成的）及用戶化的，其生產方式及源頭都是個體化的；但GPT則是通過數碼化智能技術，對海量大數據集（即人類現有核心知識）的學習與預訓練，加上在與人類的互動中學習，由此演化生成可利用的新信息及知識。

GPT生成知識 5大特徵

GPT生成式的知識和信息，有以下本質特徵：其一，GPT知識和信息生成的基礎，是以人類已有的群體知識或知識圖譜，以及與人類互動中的過程知識為基礎，即完全是大數據的。從理論容量上，這些知識和信息生成的基礎是「全知」的，與傳統個體性的知識基礎完全不在一個量級上，這也是GPT可上知天文、下曉地理，具有廣博知識的背景關鍵。

其二，GPT知識和信息生成，完全是過程性及動態的，它可以通過智能技術，把最新或瞬息間發生的信息及知識，生成新的知識和信息，最近有研究者把GPT在金融投資上的應用，正是如此。

其三，GPT知識和信息生成或AI設計，並非要模仿人類思維以超越人類智能（目前這是許多人十分擔心的問題，但實際上是杞人憂天），而是實現人類所想要的功能，並在算法速度的加持下，顯示出超人類的能力，這是把握GPT關鍵所在。

其四，GPT知識生成過程都是算法運算的結果，並非如人類般的思維。

其五，GPT知識和信息生成，更具有定制化和個性化的特徵，其知識和信息生成的廣度及深度，完全取決於用戶給出的問題與要求。

所以，與傳統知識和信息生產相比，GPT知識和信息生產不僅速度快、回答問題敏捷、效率高，而且涵蓋的內容更豐富和廣泛，這些都是人類個體的知識和信息生產根本無法比擬的；加上其大眾化、定制化、個性化特徵，不僅對大眾具有巨大吸引力，更重要的是，這將改變人類社會行為的底層邏輯。

英國有一個女大學生遭誤開罰單，她把罰單相關細節都輸入GPT，幾分鐘內就給出一份非常完整、清楚的申訴信，就憑着這份申訴信，她成功撤銷罰單；也就是說，GPT完全可利用其大型語言模型（LLM）「全知」的優勢，對用戶要求給出完全個性化或定制化的知識和信息。這個案例也清楚表明，在大眾熟練掌握GPT應用的情況下，那些以一般性知識為工作基本要求的職業（例如律師、文員等）將完全改寫，發生翻天覆地的變化。

須重組教育體系 改進教學方式

由於GPT是以人類「全知」的知識圖譜為背景，將來就會如智能手機使用般，每一個人都能隨時隨地使用，那麼GPT將成為人們接受知識教育、職業培訓及獲得相應信息的最好途徑，這將要求重建現有人類社會運行的遊戲規則，對知識、學習和創造重新定義。例如，由於GPT幾乎能夠回答學生提出的各類一般性的知識問題，而且可能比傳統教育工作者及老師給出的回答更好，這就要求一方面引導和培養學生如何運用好GPT相關工具，以便更有效獲得個體所需要的基本知識；另一方面，就要對現有教育知識體系重組，同時改進老師教學方式，整個人類教育的遊戲規則要完全重寫。

另外，ChatGPT的功能是以AI技術生成新的知識與信息，所以可替代或輔助人類完成許多知識性工作，將在很大程度上改變人類社會的職業結構，從而對社會經濟運行產生顛覆性的影響。

對於AI技術應用對社會職業的顛覆性影響，在GPT問世前，麻省理工學院（MIT）經濟學教授Kamer Acemoglu曾對此進行不少研究，結論是就整體而言，AI技術應用沒有看到對社會職業結構有顯著影響；但在GPT問世後，將發生根本性的變化，高盛的研究報告指出，如果GPT的功能都能夠充分發揮，不少與知識性相關的工作，將受到嚴重衝擊。

可以說，這場知識與信息內容生成式的變革，對人類社會職業結構的影響將是巨大的，無論是職業的替代，還是職業的互補及創新，這些都要求對現代教育體系進行前瞻性重整，才能適應智能社會的到來，而這種重整也將全面改變社會經濟運行的底層邏輯。

而且，這場由GPT引發知識和信息生產方式的革命，不僅令社會經濟效率全面提升，更是為科技創造帶來無窮無盡的動力。

經濟效率全面提升 科創動力無限

這不僅在於GPT的大型語言模型以人類的知識圖譜為背景，能夠讓「全知」知識快速流動及重整，發現以往潛在、不可見的新知識和新信息，而且每一個個體所獲得的個性化知識及信息，都可能成為新的價值及需求之源泉。

正如《連線》（Wired）雜誌創始主編Kevin Kelly指出，不同知識流動及重整，就可能是一種創新，例如2007年蘋果的誕生，整個互聯世界開始發生根本性的變化，這表現為大型科技平台公司快速成長與強大，蘋果等大型科技平台企業成為世界上最有價值的公司，蘋果的平台上更長出了各種各樣的應用，形成了200多萬個應用程式、6,000億美元以上的產值。僅僅在10年時間裏，全球就誕生了許多獨角獸企業，誕生了許多上千億、萬億美元級的公司，而這些公司在蘋果出現之前都是不存在的，都是從一家家小企業成長起來。

信息流動加速 顛覆社會運行邏輯

這就意味着，在GPT之後，由於知識和信息流動進一步加速，它將全面改變科技創新運行的底層邏輯，推動人類社會的科技創新暴發式增長；而且未來各種各樣GPT都會湧出，GPT應用會進入現時成熟的網絡渠道，例如ChatGPT已經開始進入蘋果的App Store和微軟的Windows，讓生成式GPT應用如虎添翼，對整個社會經濟運行的影響更具顛覆性。

總之，這場由GPT引發的知識和信息生產方式之變革，不僅將全面提升整個社會經濟運行的效率，而且將全面改變社會運行的底層邏輯，將對社會運行帶來顛覆性影響。應對這種挑戰的最好方式，就是學習之和掌握之，成為這波大變革的「弄潮兒」，而不是旁觀者。

▲ ChatGPT類的生成式AI技術應用，實質就是人類社會的知識和信息生產方式之重大革命，意味着人類智能社會的到來。（法新社資料圖片）