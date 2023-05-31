紅米Note 12 Pro+ 5G 配旗艦鏡頭售2999元 行政人員版 2023/05/31 分享： 分享： 小米昨宣布在香港推出全新紅米Redmi Note 12 Pro+ 5G智能手機，主打提供旗艦級的攝影體驗，建議零售價僅為2,999元。 新手機配備具旗艦級數的2億像素感應器，並且設有先進軟件，以AI提高 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 韓Naver進軍阿拉伯 供地區化AI工具 今日 韓Naver進軍阿拉伯 供地區化AI工具 WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼 2023/05/30 WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼 iOS推ChatGPT 蘋果抽分成受惠 2023/05/30 iOS推ChatGPT 蘋果抽分成受惠 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 2023/05/29 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有 2023/05/29 iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有 5G 智能手機 攝影 鏡頭 紅米