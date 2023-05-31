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紅米Note 12 Pro+ 5G 配旗艦鏡頭售2999元

行政人員版 2023/05/31

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小米昨宣布在香港推出全新紅米Redmi Note 12 Pro+ 5G智能手機，主打提供旗艦級的攝影體驗，建議零售價僅為2,999元。

新手機配備具旗艦級數的2億像素感應器，並且設有先進軟件，以AI提高

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欄名 : 科技新知

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