韓Naver進軍阿拉伯 供地區化AI工具 行政人員版 2023/05/31 分享： 分享： 南韓搜尋引擎Naver對海外業務發展表現積極，面向阿拉伯及非英語地區提供人工智能（AI）技術。 外電指，Naver期望為阿拉伯地區對政治較為敏感的國家，以及西班牙和墨西哥等非英語區域開發地區化的AI工具 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 紅米Note 12 Pro+ 5G 配旗艦鏡頭售2999元 今日 紅米Note 12 Pro+ 5G 配旗艦鏡頭售2999元 WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼 2023/05/30 WhatsApp研新功能 用戶免公開電話號碼 iOS推ChatGPT 蘋果抽分成受惠 2023/05/30 iOS推ChatGPT 蘋果抽分成受惠 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 2023/05/29 Photoshop添AI填色 桌面測試版可用 iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有 2023/05/29 iPhone版ChatGPT App 擴至逾40地區香港未有 政治 南韓 人工智能