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韓Naver進軍阿拉伯 供地區化AI工具

行政人員版 2023/05/31

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南韓搜尋引擎Naver對海外業務發展表現積極，面向阿拉伯及非英語地區提供人工智能（AI）技術。

外電指，Naver期望為阿拉伯地區對政治較為敏感的國家，以及西班牙和墨西哥等非英語區域開發地區化的AI工具

...

欄名 : 科技新知

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