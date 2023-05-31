太古城中心╳Hot Toys 「閃電俠‧神速閃現」 原大雕像首展震撼

超級英雄電影《閃電俠》（The Flash）下月15日喺香港上映，黛安收到風，6月9日至7月9日期間，太古城中心將聯乘Hot Toys攜手打造「閃電俠‧神速閃現」主題展，萬人迷閃電俠將穿梭時空，率先「閃」現太古城中心！全球首次登場嘅Hot Toys 1︰1閃電俠原大雕像，會喺二樓中庭及中橋嘅蝙蝠俠基地召喚各位粉絲；走進Hot Toys重頭巨製蝙蝠俠武器格納庫，粉絲們更可欣賞到7套道具級1:1蝙幅俠歷代戰衣，配上互動主題遊戲，令到訪者猶如置身夢幻電影場景，粉絲記得去朝聖呀。

商場更設Hot Toys期間限定店，推多款限定商品，包括獨家預售1︰6比例珍藏人偶，同埋獨家販售香港限定版聯乘系列商品與COSBI迷你人偶；有逾30款COSBABY迷你人偶及COSBI盲盒迷你珍藏人偶及電影《閃電俠》精品發售。

活動期間，LIVE+會員或即時成為LIVE+會員，喺商場以電子貨幣消費滿$1,200，可獲贈太古城中心$100商場電子禮券；場內商戶亦有售多款閃電俠、蝙蝠俠及正義聯盟產品，大家一於將超級英雄帶埋返屋企啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 閃電俠原大雕像震撼登場

▲ 蝙蝠俠武器格納庫