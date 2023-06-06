不少港人都愛自駕遊，如今大家可以由家中出發，享受大灣區自駕遊！中國國務院早於去年11月公布「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，容許合資格的香港私家車在免海關擔保情況下自由透過港珠澳大橋進出港澳及廣東省各市，促進中港兩地市民往來和經貿活動。暌違三年，今年年初中國內地宣佈通關，而特區政府也於5月1日落實有關政策的細節，將於7月1日實施。「港車北上」早前接受登記抽籤，同日收到約9500個登記，可見反應非常熱烈。香港人終於可以實現大灣區自駕遊，暢通無阻地遊覽深圳、珠海、廣州等大灣區城市，感受整個大灣區的活力。

根據有關政策，港人透過「港車北上」自駕前往廣東省各市，可連續停留不超過 30天（每年在內地累計停留不得超過180天），以便利香港人自駕到廣東省作短期商務、探親或旅遊。



一站式保險服務 跨境通行免風險



另一方面，有關政策規定，香港車主如欲駕駛私家車經港珠澳大橋前往中國內地，必須符合兩地保險要求，包括購買港珠澳大橋香港跨境車輛內地交強險等效保險（交強險）。透過蘇黎世的「車護保」汽車保險計劃（下稱「車護保」），客戶可經我們一站式申請交強險、「港珠澳大橋香港跨境車輛商業保險」以及「大灣區自駕遊第三者責任保障」，輕鬆處理相關保險文件。憑藉蘇黎世在中國內地有實地業務，客戶可以在香港申請保單，有需要時可向蘇黎世（中國）查詢或索償。無論在香港還是中國內地，都是同一品牌處理相關保單，確保客戶能夠享受無縫的一站式服務，其保障及權益可獲妥善照顧。



為什麼要買第三者責任保？



車主在港購買的一般汽車保險只保障於香港範圍所發生的事故，而中國內地的交強險及跨境車輛商業保險，則只保障中國內地範圍所發生的事故，並根據內地法律處理爭議。若香港車主於內地發生交通意外，而第三者事後就意外於香港進行訴訟，兩地一般的汽車保險均未能提供保障，而最終賠償額可能動輒千萬，故蘇黎世特別推出大灣區自駕遊第三者責任保障，以處理上述未受保障的範圍，讓客戶盡享無憂的駕駛樂趣。



中港牌車主亦同樣受保



此外，「車護保」也具備全年中港跨境汽車保障項目，供有需要使用其他邊境關口進出的中港牌車主選擇。客戶可因應個別需要，選擇不同級別的賠償額，確保所屬車輛及司機獲得最適當的保障（投保人須繳交額外保費以投保全年中港跨境汽車保障項目）。

另一方面，因應電動車在香港的普及率逐漸提高，而蘇黎世亦一直響應可持續發展，「車護保」同時承保電動汽車充電器第三者的法律責任，保障因直接及適當使用電動汽車充電器而引致的意外。

「車護保」詳情：https://www.zurich.com.hk/zh-hk/individuals/motor-insurance/motorplus-insurance-plan

註：本材料中提及的保險產品由蘇黎世保險（香港）（「蘇黎世」）承保，並僅擬在香港特別行政區銷售。如根據該司法管轄區的法律，就任何保險產品或服務進行要約或邀約屬違法行為，本材料不應被視為在該司法管轄區銷售任何保險產品或服務的要約或邀約。

此處提供的產品資訊僅供參考，並不構成保險合約的一部分。有關詳細產品特點及詳細的條款及細則，請參閱相關的產品冊子及保單條款。如有任何不同之處，請以保單條款為準。蘇黎世保險保留對所有事項的最終批核和決定權。

（特約）