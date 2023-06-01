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快開Show了

副刊版 2023/06/01

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脂粉撲在臉上，感覺有點奇怪卻又有點熟悉，醫生不知不覺又走在鎂光燈下。二○○六年開始《最緊要健康》，二○○九改成為健康與飲食混合式節目《咁至識食》，之後「從良」乖乖地做醫生做研究做創業，想不到二○二三年又重出江湖。

《身體最誠實》是無綫電視全新健康節目，一如既往，醫生又有三位美女陪伴（見圖），分別是女神級演員Ali（李佳芯）、港姐Roxanne（何沛珈）和超怡（梁超怡）。這天我們趕工來個十三小時馬拉松拍攝到深夜兩點，醫生才明白演藝生涯星光背後，原來也是血汗。

三位美女和一眾團隊（包括燈光、攝影、導演、場務等近十人）極之專業，各盡其責，務求把節目拍得完美。醫生雖是行外人，但也感受到其專業合作精神，加上大家有說有笑，這十幾小時對醫生來說，一點也不難捱。Ali很淘氣，按規矩攝影師開機後，場務要在鏡頭前拍一下手作記錄，但每次Ali都跟場務鬥快拍手，弄得導演啼笑皆非。

醫生講醫療資訊屬老本行，故也手到拿來，但最令醫生心驚膽跳的是，拍Promo跟美女們在鏡前跳舞，只好推三阻四，最後還是美女們救醫生一命，她們跳舞，醫生只要扮有型地行兩步，要不是後果定不堪入目。

《身體最誠實》內容十分豐富，分別有醫生親身訪問香港名醫，深入淺出地解讀醫學問題，也有常見病徵的處理方法，以及分享個人行醫心路歷程，醫生講這麼多，當然是想你捧場。

六月二十六日，就開Show喇，到時見。

（專欄作家提供圖片）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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