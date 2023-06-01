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東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療

副刊版 2023/06/01

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日本著名的東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）為響應6月5日世界環境日，推出名為「可持續東京」的住宿計劃，並以當地的環保元素、郊遊行程，以及日本款待文化為主題，讓旅客享受具特色的住宿體

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欄名 : 旅事通

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