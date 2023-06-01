東京皇宮酒店可持續住宿計劃 有機餐飲配特色水療 副刊版 2023/06/01 分享： 分享： 日本著名的東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）為響應6月5日世界環境日，推出名為「可持續東京」的住宿計劃，並以當地的環保元素、郊遊行程，以及日本款待文化為主題，讓旅客享受具特色的住宿體 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸 2023/05/30 海洋公園免費入場Chill All Night 6月逢星期六回歸 澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品 2023/05/29 澳門teamLab新事 6月推出3組全新光影互動作品 香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠 2023/05/27 香港銀樾美憬閣精選酒店開業一周年 兩晚6折夏日住宿優惠 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 2023/05/17 九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 2023/05/16 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 日本 酒店 餐飲 東京 SPA 身體護理 公平貿易 日圓